В день матча Ротор – Мордовия в Волгограде пустят дополнительный транспорт

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-20T10:15:43+03:00

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В субботу, 20 октября, волгоградский «Ротор» принимает ФК «Мордовия». Встреча начнется на стадионе «Волгоград Арена» в 16 часов. Матчи «Ротора» продолжают бить рекорды и остаются самыми посещаемыми в ФНЛ. Чтобы все болельщики без проблем добрались на стадион и обратно, в день матча Ротор – Мордовия на маршруты выпустят дополнительный общественный транспорт.

- По предварительных прогнозам, на матче ожидается порядка 20 тысяч болельщиков, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Поэтому перед началом матча и по его окончанию на маршруты выйдут спецрейсы троллейбусов и скоростного трамвая.

Скоростной трамвай «Ельшанка» - «ВГТЗ» до и после матча будет ходить с интервалом в 7 - 9 минут. Плюс к этому после матча на линию выйдут дополнительные троллейбусы. Они будут отъезжать с сторону Спартановки и Тулака по мере наполнения.

Все на стадион! Болеем за наших!