Туман в Волгограде: в аэропорту задерживаются все рейсы

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-20T09:16:53+03:00

По четыре рейса на вылет и на прилет вышли из расписания

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На Волгоград в субботу, 20 октября 2018, опустился первый осенний туман. Густой и стойкий. Город погрузился в «молоко». Видимость - минимальная. Из-за этого в аэропорту Волгограда задерживаются все рейсы. Воздушная гавань не может принять самолеты из Краснодара, Сочи, Москвы и Антальи. Задерживается вылет рейсов в Казань, Самару, Москву и Турцию. Пока откорректировали расписание для восьми рейсов - по четыре на прилет и на вылет. Задержка составляет около трех часов.

- Аэропорт 20 октября работает по фактической погоде, - рассказали «КП-Волгоград» в Международном аэропорту Волгограда.

Пока из-за тумана видимость в районе волгоградского аэропорта не позволяет принимать и выпускать самолеты. Такая ситуация вполне обычна для сезона туманов в конце осени и начале зимы.