2018-10-20T00:05:45+03:00
Общество

В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживается рейс из Москвы

Рейс из Шереметьево задерживается примерно на час
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Туман внес коррективы в работу волгоградского аэропортаТуман внес коррективы в работу волгоградского аэропортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вечерний туман, опустившийся на Волгоград в конце рабочей недели, внес свои коррективы в работу аэропорта. Рейс из московского аэропорта Шереметьево задерживается примерно на час.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на он-лайн табло международного аэропорта Волгограда, рейс из Москвы со временем прибытия в Волгоград в 0:40, задерживается, ориентировочно, до 1:30. Причина задержки — сильный туман, опустившийся на Волгоград. По словам очевидцев, в отдельных местах областного центра видимость не превышает 20 метров.

Отметим, что по данным синоптиков, туман ожидается вечером пятницы, 20 октября, и в ночь на субботу, 21 октября. При этом температура воздуха на ближайшие три дня будет вполне комфортной — в выходные по области днем ожидается до 21 градуса тепла, в Волгограде воздух прогреется до 17-19 градусов. Правда, по области местами пройдут кратковременные дожди, а ночью и утром возможен туман.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде у Гасителя появится музей военной техники
С 20 октября волгоградцам разрешили охотиться на фазана
Комплекс 21 век в Волгограде готовится к открытию после обновления
Игрока волгоградского Ротора Олега Николаева фанаты назвали лучшим футболистом ФНЛ в сентябре
Накормят всех: волгоградские аграрии собрали уже более 650 тонн овощей и бахчевых
В Волгоградской области на десять девчонок, по статистике, меньше девяти ребят
Во дворах Волгограда установили 150 новых фонарей
На севере Волгограда столкнулись «Лада» и иномарка
В Волгограде заменят светофоры на 23 перекрестках
Волгоградскую область похвалили за управление финансами
Волгоградец на костылях обчистил ювелирный салон на миллион рублей
В Волгограде на мосту через Волгу дорогой кроссовер протаранил два внедорожника
На юге Волгограда водитель отправил двух женщин на больничную койку
Чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов приедет в Астрахань
Под Волоградом из колонии сбежали два зэка, осужденные за кражу и наркотики
АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Возрождение», присвоив прогноз «стабильный»
В Астрахани водитель-хам попал в ловушку мусоровоза
Под Волгоградом раскрыли дерзкую кражу трактора
В Волгограде в парке Гагарина зарезали детского врача-невролога
В центре Волгограда откопали боеприпас времен войны
Под Волгоградом двое детей пострадали от домашних собак
На полигоне под Волгоградом «Солнцепек» сжег вражескую технику
В 2018-м обновили 47 волгоградских поликлиник
Обновление ЗАГСа Дзержинского района Волгограда завершат в ноябре
Центр Волгограда замер из-за забытой в автобусе сумки
В Волгограде пройдет траурная акция в память о погибших в Керчи