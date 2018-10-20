В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживается рейс из Москвы

СЕГОДНЯ 00:05 2018-10-20T00:05:45+03:00

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Вечерний туман, опустившийся на Волгоград в конце рабочей недели, внес свои коррективы в работу аэропорта. Рейс из московского аэропорта Шереметьево задерживается примерно на час.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на он-лайн табло международного аэропорта Волгограда, рейс из Москвы со временем прибытия в Волгоград в 0:40, задерживается, ориентировочно, до 1:30. Причина задержки — сильный туман, опустившийся на Волгоград. По словам очевидцев, в отдельных местах областного центра видимость не превышает 20 метров.

Отметим, что по данным синоптиков, туман ожидается вечером пятницы, 20 октября, и в ночь на субботу, 21 октября. При этом температура воздуха на ближайшие три дня будет вполне комфортной — в выходные по области днем ожидается до 21 градуса тепла, в Волгограде воздух прогреется до 17-19 градусов. Правда, по области местами пройдут кратковременные дожди, а ночью и утром возможен туман.