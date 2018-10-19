2018-10-19T21:42:45+03:00
Общество

В Волгограде у Гасителя появится музей военной техники

В сквере под открытым небом установят семь боевых машин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В музее под открытым небом появятся и БТР, и зенитки, и танк Т-62 - всего семь боевых машин.В музее под открытым небом появятся и БТР, и зенитки, и танк Т-62 - всего семь боевых машин.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В сквере у легендарного «Гасителя» в Волгограде не только облагородят территорию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», но и сделают здесь настоящий музей военной техники под открытым небом. Здесь появятся самоходная установка, БТР и реактивная система залпового огня, прообразом которой послужила легендарная «Катюша», «зенитка», танк Т-62, боевая разведывательная машина, гаубица - всего семь боевых машин. Их привезут сюда из разных военных частей.

Рабочие уже провели сюда новую линию освещения. В сквере установили 25 фонарей, а сам «Гаситель» будут освещать 10 светодиодных прожекторов.

Кроме того, здесь высадят новые деревья, для которых смонтировали систему автоматического орошения с форсунками, в которых регулируется угол направления воды.

Последним штрихом в обновленном сквере станут двухметровые парковые диваны и урны.

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