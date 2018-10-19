В Волгограде у Гасителя появится музей военной техники
В сквере у легендарного «Гасителя» в Волгограде не только облагородят территорию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», но и сделают здесь настоящий музей военной техники под открытым небом. Здесь появятся самоходная установка, БТР и реактивная система залпового огня, прообразом которой послужила легендарная «Катюша», «зенитка», танк Т-62, боевая разведывательная машина, гаубица - всего семь боевых машин. Их привезут сюда из разных военных частей.
Рабочие уже провели сюда новую линию освещения. В сквере установили 25 фонарей, а сам «Гаситель» будут освещать 10 светодиодных прожекторов.
Кроме того, здесь высадят новые деревья, для которых смонтировали систему автоматического орошения с форсунками, в которых регулируется угол направления воды.
Последним штрихом в обновленном сквере станут двухметровые парковые диваны и урны.