2018-10-19T21:01:51+03:00
Общество

С 20 октября волгоградцам разрешили охотиться на фазана

Но не больше двух особей в руки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото облкомприроды.Фото облкомприроды.
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С 20 октября в Волгоградской области стартует сезон охоты на фазана.

- Только не усердствуйте! - предупреждают сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. - Один охотник вправе добыть за сезон всего 2 особи этой птицы!

И не забудьте, что на охоту надо обязательно получить разрешение в Облкомприроды, в МФЦ или у охотпользователей. Для этого надо заплатить госпошлину и налоговый сбор за пользование объектами животного мира.

- А чтобы охотники не вздумали нарушать требования, государственные охотничьи инспекторы будут проводить усиленные рейды на всей территории охотугодий, особенно в выходные дни, - говорят в олбкомприроды.

Напомним, что за охоту без разрешения или превышение норм виновнику грозит немалый штраф - в размере до 4 тысяч рублей. Кроме того, ему будет предъявлен иск о возмещении ущерба за каждую незаконную добытую особь зверя или птицы.

Завершится сезон охоты на фазана 2 декабря (в первое воскресенье первого месяца зимы).

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