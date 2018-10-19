Комплекс 21 век в Волгограде готовится к открытию после обновления

СЕГОДНЯ 20:46 2018-10-19T20:46:21+03:00

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Культурно-досуговый комплекс «21 век», расположенный в Дзержинском районе Волгограда, десятилетие не видел ремонта. Помещения обветшали настолько, что стыдно приглашать туда ребят. А ведь в этом центре занимались подрастающие чемпионы. В этом году его решили полностью обновить. Первым делом заменили все коммуникации, затем приступили к ремонту помещений. Сейчас работы почти завершены.

На время ремонта юных воспитанников распределили по другим секциям и клубам Центрального и Дзержинского районов. На данный момент заменили все окна, электрические и канализационные сети и оборудование.

- Мы уверены, что в таких условиях ребята с еще большим энтузиазмом будут добиваться отличных результатов в спорте, - отметила директор МБУК «Культурно-досуговый комплекс Дзержинского района «21 век» Ольга Трелина. - Здесь стало настолько уютно, светло и просторно, что мы планируем использовать эти площади и для занятий творческих коллективов, которых в нашем культурно-досуговом комплексе очень много. На этой площади в 100 квадратных метрах уже в первых числах ноября смогут заниматься более ста подростков.

Сюда переедут и спортсмены Волгоградской областной организации «Федерация каратэ-киокусинкай».