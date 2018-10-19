2018-10-19T20:46:21+03:00
Общество

Комплекс 21 век в Волгограде готовится к открытию после обновления

Здесь смогут заниматься более ста спортсменов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Культурно-досуговый комплекс «21 век», расположенный в Дзержинском районе Волгограда, десятилетие не видел ремонта. Помещения обветшали настолько, что стыдно приглашать туда ребят. А ведь в этом центре занимались подрастающие чемпионы. В этом году его решили полностью обновить. Первым делом заменили все коммуникации, затем приступили к ремонту помещений. Сейчас работы почти завершены.

На время ремонта юных воспитанников распределили по другим секциям и клубам Центрального и Дзержинского районов. На данный момент заменили все окна, электрические и канализационные сети и оборудование.

- Мы уверены, что в таких условиях ребята с еще большим энтузиазмом будут добиваться отличных результатов в спорте, - отметила директор МБУК «Культурно-досуговый комплекс Дзержинского района «21 век» Ольга Трелина. - Здесь стало настолько уютно, светло и просторно, что мы планируем использовать эти площади и для занятий творческих коллективов, которых в нашем культурно-досуговом комплексе очень много. На этой площади в 100 квадратных метрах уже в первых числах ноября смогут заниматься более ста подростков.

Сюда переедут и спортсмены Волгоградской областной организации «Федерация каратэ-киокусинкай».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 20 октября волгоградцам разрешили охотиться на фазана
Игрока волгоградского Ротора Олега Николаева фанаты назвали лучшим футболистом ФНЛ в сентябре
Накормят всех: волгоградские аграрии собрали уже более 650 тонн овощей и бахчевых
В Волгоградской области на десять девчонок, по статистике, меньше девяти ребят
Во дворах Волгограда установили 150 новых фонарей
На севере Волгограда столкнулись «Лада» и иномарка
В Волгограде заменят светофоры на 23 перекрестках
Волгоградскую область похвалили за управление финансами
Волгоградец на костылях обчистил ювелирный салон на миллион рублей
В Волгограде на мосту через Волгу дорогой кроссовер протаранил два внедорожника
На юге Волгограда водитель отправил двух женщин на больничную койку
Чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов приедет в Астрахань
Под Волоградом из колонии сбежали два зэка, осужденные за кражу и наркотики
АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Возрождение», присвоив прогноз «стабильный»
В Астрахани водитель-хам попал в ловушку мусоровоза
Под Волгоградом раскрыли дерзкую кражу трактора
В Волгограде в парке Гагарина зарезали детского врача-невролога
В центре Волгограда откопали боеприпас времен войны
Под Волгоградом двое детей пострадали от домашних собак
На полигоне под Волгоградом «Солнцепек» сжег вражескую технику
В 2018-м обновили 47 волгоградских поликлиник
Обновление ЗАГСа Дзержинского района Волгограда завершат в ноябре
Центр Волгограда замер из-за забытой в автобусе сумки
В Волгограде пройдет траурная акция в память о погибших в Керчи