Игрока волгоградского Ротора Олега Николаева фанаты назвали лучшим футболистом ФНЛ в сентябре

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-19T20:04:42+03:00

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Каждый месяц в Олимп-Первенстве ФНЛ выбирают лучших футболистов, которые особо отличились на поле. Сегодня опубликовали сентябрьский ТОП лидеров. Приятно отметить, что в списке лучших оказался и игрок волгоградского «Ротора» - молодой, но талантливый и перспективный Олег Николаев. Причем, его кандидатуру поддержали именно фанаты. Николаев стал лучшим по версии болельщиков, голосовавших на сайте ФНЛ. Он набрал 29,5% голосов.

А по версии Футбольной Национальной Лиги лучшим футболистом сентября стал полузащитник «Авангарда» Роман Акбашев, который записал на свой счет 4 голевые передачи и 2 гола в этом месяце. Второе место отдали нападающему «Факела» Игорю Лебеденко. На его счету четыре гола (два из которых – победные) и одна результативная передача. Третьим стал защитник «Томи» Алексей Шумских. В сентябре на его счету три забитых мяча.