2018-10-19T19:38:51+03:00
Экономика

Накормят всех: волгоградские аграрии собрали уже более 650 тонн овощей и бахчевых

Лидер по урожаю - Городищенский район
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградские аграрии уверяют, что преодолеют планку урожая - миллион тонн овощей.Волгоградские аграрии уверяют, что преодолеют планку урожая - миллион тонн овощей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На полях Волгоградской области аграрии собирают последние овощи, готовят поля к зимней спячке и подводят итоги. И урожай в этом году отменный: планируют выйти на показатель - миллион тонн.

Лидирует по урожайности - Городищенский район. Местные аграрии вырастили более 300 тысяч тонн сельхозпродукции. На втором месте - Среднеахтубинский район более 84 тысяч тонн овощей.

В областном сельхозкомитете уверяют, что урожайность в регионе растет благодаря внедрению новых агротехнологий и расширению территорий с капельным орошением.

Смогут ли наши аграрии побить рекорд 2017-го года, когда средняя урожайность составила от 342 до 440 центнера с гектара, посмотрим. Оптимисты уверяют, что «дадут миллион тонн».

Вместе с урожайностью развивается в области и перерабатывающая промышленность. И волгоградская продукция завоевывает все больше рынков и поклонников. А на агровыставке «Золотая осень-2018» наш регион завоевал 87 медалей.

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