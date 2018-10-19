В Волгоградской области на десять девчонок, по статистике, меньше девяти ребят

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-19T19:18:00+03:00

До 38-ми лет мужчин в регионе больше, а потом их число резко сокращается. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Волгоградской области, как в песне: «На десять девчонок, по статистике, девять ребят». Точнее на 1159 женщин приходится 1000 мужчин. Такие данные опубликовал Волгоградстат.

По последней переписи, на начало 2018-го в регионе проживало 1353,7 тысяч женщин и 1167,6 тысяч мужчин. Как видите, перевес прекрасного пола очевиден. Хотя среди новорожденных и детей школьного возраста мальчишек больше. А вот к 38-ми годам чаши весов сначала меняются местами. Почему так? Да потому что не берегут себя защитники наши. Смертность среди мужчин выше.

А к пенсии разница между полами и становится еще более явной: две трети (66,7%) людей старшего возраста (старше 65 лет) - женщины. В возрастной группе 85 лет и более численность волгоградок и вовсе превышает число мужчин в 3,1 раза.

- Если рассматривать население Волгоградской области по возрасту, то 17,2% - население моложе трудоспособного возраста, 55,4% - трудоспособного и 27,4% - старше трудоспособного возраста. То есть на тысячу трудящихся волгоградцев приходится 806 иждивенцев, - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Средний возраст населения области на начало 2018 года составил 41,1 лет (у мужчин 38,2 и у женщин 43,5 года).