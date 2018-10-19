Во дворах Волгограда установили 150 новых фонарей

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-19T18:09:41+03:00

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Наконец-то и дворы Волгограда постепенно выходят из тени. Еще у 50-ти многоэтажек появилось долгожданное освещение. А значит, люди уже не будут добираться домой в потемках. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в рамках комплексного благоустройства придомовых территорий установили 150 светодиодных светильников. Новые фонари появились во дворах Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Ворошиловского районах.

- Сейчас устанавливают новые оцинкованные опоры светодиодными светильниками у дома №6 по улице Мира и №11 по улице Советская, и на улице Восточно-Казахстанская у дома №6 в Дзержинском районе, - уточняют в мэрии.

Параллельно бригады заканчивают восстановление тротуаров и установку детских площадок. А кое-где, по согласованию с жителями, обустраивают и универсальные спортивные площадки с футбольными воротами, баскетбольными кольцами и тренажерами.

- Спортплощадки будут иметь твердое покрытие и ограждение для безопасности занимающихся. Сейчас устанавливают такой комплекс у домов №22 и 24 улице Менжинского в Тракторозаводском районе, - говорят в администрации Волгограда.