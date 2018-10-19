2018-10-19T17:13:21+03:00
Общество

На севере Волгограда столкнулись «Лада» и иномарка

Отечественную легковушку вынесло на «встречку» при экстренном торможении
Сергей ВИКТОРОВ
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21-летняя женщина оказалась в больнице в результате ДТП, произошедшего в Краснооктябрьском районе Волгограда. Авария произошла утром четверга, 19 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, ДТП произошло в 10:20. 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», ехал по улице Таращанцев. Напротив дома №37 по каким-то причинам он применил экстренное торможение, в результате чего автомобиль занесло, «Приора» выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с автомобилем Ford Focus.

В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка «Лада Приора». Врачи "скорой помощи", приехавшие на вызов, диагностировали у женщины сотрясение мозга и отвезли в на лечение в больницу. Водители в аварии не пострадали. Точные причины аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожно-патрульной службы.

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