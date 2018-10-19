2018-10-19T16:11:11+03:00
Общество

В Волгограде заменят светофоры на 23 перекрестках

Новые светофоры появятся в шести районах Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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Светофоры оборудуют современной "умной" начинкой. Фото: администрации ВолгоградаСветофоры оборудуют современной "умной" начинкой. Фото: администрации Волгограда
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На оживленных перекрестках Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Центрального, Дзержинского, Ворошиловского и Красноармейского районов появятся новые светофоры. МУ «Комдорстрой» уже объявил электронный аукцион на обновление светофорных объектов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, подрядчик будет менять «начинку» светофоров, устанавливая современную цифровую. В дальнейшем это позволит объединить светофоры в единую городскую сеть. Она позволит повысить безопасность дорожного движения и разгрузить наиболее загруженные перекрестки.

Предполагается, что на все отремонтированные светофоры дается год гарантии. В течение этого времени подрядная организация будет заниматься обслуживанием, ремонтом и перенастройкой светофоров.

Напомним, только в 2017 году в Волгограде появилось около тысячи новых светофоров. 120 из них оборудованы таблом обратного отсчета, а на улицах Волгограда появилось более 170 осветительных консолей, подсвечиваюлих переходы и дорожные знаки.

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