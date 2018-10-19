2018-10-19T16:03:07+03:00
Общество

Волгоградскую область похвалили за управление финансами

Высокую оценку финансистам региона дала директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина
Сергей ВИКТОРОВ
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В канун 100-летия со дня образования финансовых органов Волгоградской области наиболее отличившиеся представители профессии получили государственные награды из рук директора департамента межбюджетных отношений Министерства финансов России Ларисы Ерошкиной. Награды вручили на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Кроме того, комитет финансов Волгоградской области получил в 2018 году благодарность министра финансов России Антона Силуанова «за конкретный вклад в решение задач по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности».

- Когда мы подвели итоги качества управления финансами за 2017 год, отрадно было заметить, что несмотря на сложную ситуацию, которая складывалась в предыдущие годы, коллектив финансовых органов Волгоградской области дал рывок. Это касается и качества финансового управления, планирования бюджета и его исполнения, работы с госзаказами, наведения порядка в система госзакупок, эффективной долговой политики», — подчеркнула Лариса Ерошкина.

Отметим, Волгоградская область по итогам 2017 года получила первую степень качества управления финансами. За этой скупой формулировкой – точное выполнение социальных обязательств, реализация конкретных масштабных проектов. При этом стоит отметить, что это было бы невозможно без поддержки Правительства России, федеральных министерств и депутатов различного уровня.

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