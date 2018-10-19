Волгоградец на костылях обчистил ювелирный салон на миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-19T15:04:32+03:00

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Когда в ювелирный салон города Котово зашел мужчина с перебинтованной ногой на костылях и в медицинской маске, сотрудники сначала решили, что посетитель заглянул к ним по пути в больницу. Но немощный вдруг достал газовый и травматический пистолеты и потребовал сложить в пакет ювелирные украшения. После того, как он опустошил прилавки на миллион рублей, продавец нажала тревожную кнопку и заблокировала входные двери. Но мужчине удалось выбраться через окно. Женщина сразу позвонила в полицию. В это время «инвалид» отправился на автостанцию, где переоделся и нанял такси.

По всем патрулям отправили ориентировку на преступника. Вскоре сотрудники ДПС заблокировали автомобиль, где находился любитель чужого золотишка. Драгоценности изъяли.

Оказалось, что он опытный грабитель. Мужчина уже шесть раз сидела за тяжкие и особо тяжкие преступления. На этот раз он решил обчистить салон в Котово. Он специально нашел костыли, новую одежду, бинт, медицинскую маску и отправился из Михайловки, где он жил, в другой район.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье – "Разбой". С учетом его предыдущих «достижений» ему грозит немаленький срок.