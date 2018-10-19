2018-10-19T14:55:24+03:00
Общество

В Волгограде на мосту через Волгу дорогой кроссовер протаранил два внедорожника

В результате аварии пострадал один человек
Сергей ВИКТОРОВ
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34-летний мужчина получил серьезные травмы в результате столкновения кроссовера и двух внедорожников. Авария произошла на мосту через Волгу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в четверг, 18 октября, в 9:00. 45-летний мужчина ехал на Audi Q7 по мосту через Волгу. Напротив световой опоры №9 он не справился с управлением и врезался в легковой прицеп, сцепленный с автомобилем «Лада Нива», водитель которого стоял в это время возле автомобиля. От удара «Ниву» отбросило на еще один аналогичный внедорожник, стоящий впереди, а 34-летнего водителя второй «Нивы» зажало между двумя автомобилями. Мужчина с переломами ног доставлен в больницу.

Всего за сутки в Волгоградской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 12 человек.

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