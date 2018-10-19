На юге Волгограда водитель отправил двух женщин на больничную койку

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-19T16:57:25+03:00

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Авария произошла сегодня, 19 октября, в Красноармейском районе. 64-летний водитель ехал на своей Ладе Калине по 2-й Продольной в сторону улицы Кооперативная. Мужчина торопился, поэтому перестраивался из ряда в ряд. Во время одного из таких маневров он не уступил дорогу «Киа Рио». В итоге врезался в иномарку, за рулем которой была 26-летняя женщина. Автомобиль перевернулся.

От удара дама сильно ударилась головой. Ей пришлось вызывать «скорую». Ее отвезли в больницу №15. Там же оказалась и пассажирка «Лады». У пенсионерки ушиб грудной клетки.

- В обстоятельствах происшествиях разбираются сотрудники ГИДД, - сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах.

Большой пробки авария не вызвала. А вот небольшой ДТП на Тулака создало большой затор. Автобусы и легковушки по полчаса стояли, чтобы выехать из микрорайона.