Чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов приедет в Астрахань

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-19T13:34:20+03:00

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Похоже, Астрахань может стать любимым городом для мировым знаменитостей среди любителей подраться на ринге. На прошлой неделе и.о. губернатора Сергей Морозов сообщил в своем Инстаграме, что пригласил в города боксера Роя Джонса-младшего. А в эту пятницу городская Дума объявила о том, что в Астрахань приедет Хабиб Нурмагомедов, который одолел ирландца Конора Макгрегора за чемпионский титул UFC в легком весе.

Пока не ясно, будет ли знаменитый боец выступать на ринге или просто проведет тренировки с подрастающим поколением. Дата приезда еще уточняется.

- Уверен, что приезд Хабиба Нурмагомедова вдохновит многих ребят на занятия спортом, а для кого-то, может быть, станет началом пути и к собственному чемпионскому титулу, — отметил Сергей Кудрявцев, председатель комитета Городской Думы по спорту, туризму, физической культуре и молодежной политике. Кстати, именно он лично и передал приглашение от астраханских властей.