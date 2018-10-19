АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Возрождение», присвоив прогноз «стабильный»

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-19T11:33:32+03:00

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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка «Возрождение» с уровня «ВВ+(RU)» до уровня А-(RU), установлен прогноз «стабильный».

По мнению аналитиков Агентства, Банк демонстрирует стабильно высокие финансовые результаты и показатели операционной деятельности, имеет надежную клиентскую базу и хорошие позиции в Московской области, что с учетом вхождения в Группу ВТБ создаёт дополнительные преимущества для развития бизнеса.

По словам заместителя председателя Правления банка «Возрождение» Вячеслава Томашевского, стабильные рыночные позиции Банка, высокое качество корпоративного управления и, конечно же, наступившая определенность со структурой акционеров, обеспечили «Возрождению» добавление четырех ступеней к действующему рейтингу.

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