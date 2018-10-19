В Астрахани водитель-хам попал в ловушку мусоровоза

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-19T11:11:26+03:00

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Парковки все чаще в последнее время становятся причиной конфликтов. Где-то споры из-за неправильно поставленного авто заканчиваются поцарапанной машиной, где-то стрельбой. Ну а в Астрахани водитель мусоровоза взял автохама в плен.

Вечером автовладелец поставил свою ласточку возле мусорки. Да так, что мусоровозу, который по утрам увозит отходы, было не подъехать к бакам. Водитель не поленился подвинуть два мусорных бака спереди и сзади машины. Фото сделал один из жильцов дома напротив и отправил в группу в контакте «Аварии Астрахани». Обсуждение снимка получилось бурным. Большинство посчитало, что такая "месть" автохаму оправдана.

Как отреагировал сам владелец «Лады», неизвестно. Но ручки, двигая мусорные баки, ему точно придется замарать. Да и ставить на это место свою машину он больше не рискнет. А то, не дай бог, придется искать свою легковушку на свалке.