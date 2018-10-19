Под Волгоградом раскрыли дерзкую кражу трактора

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-19T09:29:44+03:00

Злоумышленники пытались перегнать сельхозтехнику в другой район и продать

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Полицейские города Фролово раскрыли дерзкую кражу трактора, совершенную в начале октября. Стражи порядка не только задержали злоумышленников, но и вернули похищенную сельхозтехнику законному владельцу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 11 октября с заявлением обратился директор одного из сельскохозяйственных предприятий Фроловского района. Он рассказал, что неизвестные с полевого стана угнали трактор МТЗ.

Полицейским потребовалась всего неделя для того, чтобы раскрыть это преступление. Трактор вскоре обнаружили в одном из хуторов Даниловского района, а спустя несколько дней задержали и подозреваемых. Ими оказались 54-летний житель Фролово и двое его знакомых из Даниловского района. К слову, идейный вдохновитель банды работал инженером в той же фирме, которая владела трактором.

Злоумышленники признались в угоне и заявили. что собирались перепродать трактор.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии.