В Волгограде в парке Гагарина зарезали детского врача-невролога

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-19T09:28:31+03:00

Подозреваемого в убийстве задержали через несколько часов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По подозрению в убийстве женщины уже задержан ее бывший сожитель

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Считанные часы понадобились следователям и полицейским, чтобы раскрыть жестокое убийство, совершенное в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Преступление было совершено вечером четверга, 18 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, 18 октября в 18:20 на одной из аллей парка Гагарина в Краснооктябрьском районе прохожие обнаружили тело 47-летней женщины без признаков жизни. Они же вызвали полицию и «скорую». Помощь медиков женщине уже не понадобилась – она скончалась от ножевого ранения в грудь до прибытия врачей.

Следователи и оперативники выяснили, что убитая работала врачом-неврологом в детской поликлинике, а спустя несколько часов установили личность предполагаемого убийцы и задержали его.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что задержанным оказался неработающий, ранее судимый за побои бывший сожитель медика. Он уже сознался в содеянном. Причины, толкнувшие его на убийство, предстоит выяснить следователям.