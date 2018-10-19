2018-10-19T09:28:31+03:00
Происшествия

В Волгограде в парке Гагарина зарезали детского врача-невролога

По подозрению в убийстве женщины уже задержан ее бывший сожитель
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Подозреваемого в убийстве задержали через несколько часовПодозреваемого в убийстве задержали через несколько часовФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Считанные часы понадобились следователям и полицейским, чтобы раскрыть жестокое убийство, совершенное в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе. Преступление было совершено вечером четверга, 18 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, 18 октября в 18:20 на одной из аллей парка Гагарина в Краснооктябрьском районе прохожие обнаружили тело 47-летней женщины без признаков жизни. Они же вызвали полицию и «скорую». Помощь медиков женщине уже не понадобилась – она скончалась от ножевого ранения в грудь до прибытия врачей.

Следователи и оперативники выяснили, что убитая работала врачом-неврологом в детской поликлинике, а спустя несколько часов установили личность предполагаемого убийцы и задержали его.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что задержанным оказался неработающий, ранее судимый за побои бывший сожитель медика. Он уже сознался в содеянном. Причины, толкнувшие его на убийство, предстоит выяснить следователям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом раскрыли дерзкую кражу трактора
В центре Волгограда откопали боеприпас времен войны
Под Волгоградом двое детей пострадали от домашних собак
На полигоне под Волгоградом «Солнцепек» сжег вражескую технику
В 2018-м обновили 47 волгоградских поликлиник
Обновление ЗАГСа Дзержинского района Волгограда завершат в ноябре
Центр Волгограда замер из-за забытой в автобусе сумки
В Волгограде пройдет траурная акция в память о погибших в Керчи
В Волжском бизнесмена отправили в колонию за коммерческий подкуп
Житель Курской области проведет 12 лет в волгоградской колонии за сбыт наркотиков
«Очень нужны были деньги»: в Волжском задержали серийную мошенницу
Банк «Возрождение» улучшил условия потребительского кредита «Для полного счастья»
В Волгограде пошли под суд организаторы подпольного казино
Молодой лихач из Волжского отправил в больницу девятилетнюю девочку
Андрей Бочаров попросил заложить в бюджете на 2019 год расходы на новые меры соцподдержки
Волгоградец узнал об угоне своего авто, когда машину уже нашли
Из Волгограда за полгода уехали почти 45 тысяч человек
Астраханец пошел под суд за покалеченных на его батуте детей
На юге Волгограда в ДТП пострадали женщина и ребенок
Астраханец выпил залпом три бутылки водки и умер прямо в магазине
На трассе под Волгоградом легковушка протаранила грузовик
В Волжском по неосторожности сгорела женщина
В Волгограде задержали закладчика с крупной партией наркотиков
В Волгограде из окон домов выпали два человека
На юге Волгограда пироманы сожгли два автомобиля
С начала года из Волгоградской области навсегда уехали больше 40 тысяч человек
Юная волгоградка завоевала олимпийское серебро по прыжкам в воду
Волгоградская область в аутсайдерах по вводу жилья