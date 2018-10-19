В центре Волгограда откопали боеприпас времен войны

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-19T09:11:05+03:00

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Очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие в центре Волгограда. Опасную находку обнаружили на Центральной набережной.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, первую смертоносную находку обнаружили в самом центре Волгограда, на верхней террасе Центральной набережной. В 30 метрах от фонтана «Искусство» рабочие, занимающиеся реконструкцией Центральной набережной, в зеленой зоне обнаружили 45-миллиметровый минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Рабочие сразу же приостановили работы и вызвали к месту происшествия оперативные службы. В военный комиссариат по Центральному и Дзержинскому районам уже подана заявка на обезвреживание опасного предмета.

Еще один боеприпас времен войны обнаружили в Кировском районе Волгограда в поселке Военный Городок. Случайный прохожий в поле обнаружил артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров. Боеприпас не представляет никакой опасности для окружающих, тем не менее саперы уже получили заявку на его уничтожение.