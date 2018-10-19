Под Волгоградом двое детей пострадали от домашних собак

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-19T09:03:31+03:00

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Трехлетняя девочка и 13-летний мальчик пострадали от нападения домашних собак. Оба случай произошли в городе Фролово Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, первой в больницу привезли трехлетнюю девочку с укушенной раной пальца на левой руке. Девочке оказали первую медицинскую помощь и на некоторое время оставили под наблюдением врачей в травматологическом отделении Фроловской ЦРБ.

Вскоре в больницу приехал еще один пострадавший от укуса домашней собаки. На 13-летнего подростка, также живущего во Фролово, кинулась домашняя собака и покусала его за руку и ногу. К счастью, травмы оказались не слишком серьезными. Пареньку обработали и перевязали раны, а затем отправили домой. Лечиться он будет амбулаторно.

Судьба напавших на детей собак не уточняется.