2018-10-18T20:59:43+03:00
Политика

На полигоне под Волгоградом «Солнцепек» сжег вражескую технику

Подразделения РХБ защиты подняли по тревоге
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) подняли по тревоге. В рамках учения военнослужащие совершили 30-километровый марш-бросок в назначенные районы. А там началась активная фаза учений, в которой участвовали расчеты ТОС (тяжелых огнеметных систем) «Солнцепёк». Из огнеметов они уничтожили колонну техники условного противника. Также они обеспечили постановку маскирующих аэрозольных завес. Разведку целей и контроль их поражения обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

- В двухсторонних учениях соединений 8-й общевойсковой армии участвовало около 4 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 1 тысячи боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Тор» и другие, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

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