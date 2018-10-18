В 2018-м обновили 47 волгоградских поликлиник

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-18T19:19:02+03:00

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Поликлиника №3 Волгограда - одна из восьми медучреждений региона, где реализуется проект под названием «Бережливое производство». Здесь выстраивают логистику таким образом, чтобы экономить время пациентов и врачей. На укрепление материально-технической базы поликлиники №3 уже потратили более 40 миллионов рублей. За эти деньги отремонтировали хирургическое, травматологическое, профилактическое отделения, купили новое оборудованием и привели в порядок территорию вокруг.

Вообще же в 2018-м на обновление материально-технической базы волгоградских поликлиник потратили 70 миллионов рублей.

Кроме того, 69 миллионов рублей из госбюджета выделили на внедрение информационных технологий в медучреждениях региона. За эти деньги оборудовали 720 новых рабочих мест.

Сейчас проект «Бережливое производство» реализуется во взрослых поликлиниках №№ 1, 3, 28, 4, а также детских №№ 3, 2, 1, 15. До конца 2020 года эта система появится еще в 245 подразделениях 66 поликлиник Волгограда и районов области.