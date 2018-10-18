2018-10-18T18:36:28+03:00
Общество

Обновление ЗАГСа Дзержинского района Волгограда завершат в ноябре

Заканчивают ремонт входной группы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Входную группу в ЗАГС украсят колонны и нарядный козырек.Входную группу в ЗАГС украсят колонны и нарядный козырек.
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ЗАГС Дзержинского района Волгограда уже не узнать. За последние годы он так преобразился, что теперь действительно напоминает дворец бракосочетаний. А когда завершат ремонт входной группы с колоннами, то и вовсе станет сказочным.

Этот ЗАГС два года назад переехал в новое помещение на проспекте Жукова, 121. Во-первых, там в три раза больше площадь (310 квадратов вместо 97-ми), и наконец-то всем сотрудникам и посетителям хватает места. Во-вторых, расширен холл, отремонтирован зал регистрации браков, закуплена новая мебель. А в этом году приступили к обновлению входа. Теперь его будут украшать колонны и нарядный козырек. Работы завершат в ноябре.

- Работы ведутся основательные, колонны и козырек выполнены не из простого бетона, а из современных, очень прочных композитных материалов. Красивая конструкция будет радовать жителей и гостей района, - говорит замглавы администрации Дзержинского района Маргарита Пронина.

В дальнейших планах, как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, сделать специальную зону для чествования молодоженов и привести в порядок территорию вокруг ЗАГСа. Рядом намерены даже сделать фотозону, где молодожены могли бы сделать красивые фотографии на память.

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