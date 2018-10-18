Центр Волгограда замер из-за забытой в автобусе сумки

СЕГОДНЯ 18:23 2018-10-18T18:23:28+03:00

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Вечером 18 октября движение транспорта на Первой Продольной магистрали в центре Волгограда замерло. И причина не только час пик. Дело в том, что в автобусе №65 бдительные пассажиры обратили внимание на оставленную в салоне сумку, и сообщили об этом водителю. В этот момент автобус направлялся из Ворошиловского района в сторону центра. Водитель остановился на остановке площадь Чекистов, высадил пассажиров и, как положено, в срочном порядке сообщил об опасной находке в полицию. На место вызвали спецслужбы.

На площадь Чекистов стали съезжаться машины оперативных служб. Движение по дороге временно ограничили, из-за чего на Первой Продольной образовалась огромная пробка.

Но затрудненное движение можно пережить, главное, что опасные предположения не подтвердились. Как рассказали «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, в сумке оказались просто личные вещи. Видимо, кто-то из пассажиров-растерях забыл сумку в автобусе.