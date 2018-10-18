В Волгограде пройдет траурная акция в память о погибших в Керчи

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-18T17:14:11+03:00

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Волгоград вместе со всей страной скорбит по погибшим в политехническом колледже Керчи. Трагедия унесла 21 жизнь, врачи борются за жизнь десятков раненых. Волгоградцы сопереживают несчастью и несут цветы к памятной плите города-героя Керчь у подножия Мамаева кургана. 18 октября в городе отменили все культурно-массовые мероприятия. А вечером в Волгограде пройдет траурная акция, к которой могут присоединиться все желающие.

- Чтобы почтить память погибших волгоградцы соберутся в 19 часов 18 октября у фонтана в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». Они зажгут памятные свечи и пройдут до входной группы Мамаева кургана, где находится плита города-героя Керчь, - рассказали «КП-Волгоград».

Напомним, кровавую бойню в Керченском политехническом колледже устроил 18-летний студент Влад Росляков. Сначала сработало взрывное устройство, затем он расстрелял студентов, а после покончил с собой.