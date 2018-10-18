В Волжском бизнесмена отправили в колонию за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-18T16:57:04+03:00

Директор фирмы проведет в колонии восемь лет и выплатит многомиллионный штраф

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Волжский городской суд вынес приговор руководителю строительной фирмы, обвиняемому в коммерческом подкупе. Осужденного арестовали прямо в зале суда.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в декабре 2017 года осужденный потребовал от субподрядчика передать ему 7 миллионов 650 тысяч рублей. Взамен пообещал не чинить препятствий при реконструкции гидротехнических сооружений, вовремя подписать акты выполненных работ и оплатить их.

В счет «долга» бизнесмен получил долю в бизнесе субподрядчика, оформив документы на супругу осужденного. Оставшуюся часть суммы он пообещал передавать частями.

10 июля осужденного задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием дела занимался следственный отдел по городу Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.

Свою вину бизнесмен признал полностью. Волжский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов 650 тысяч рублей. Кроме того, его на три года лишили права занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления. Осужденного взяли под стражу в зале суда, однако приговор пока в законную силу не вступил.