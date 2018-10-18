Житель Курской области проведет 12 лет в волгоградской колонии за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-18T15:32:49+03:00

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25-летинй житель Курской области проведет 12 лет в колонии. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, 25-летний Егор Дедешко приехал в Волгоград из города Железногорска Курской области. 22 апреля он сделал несколько закладок наркотиков в Советском, Центральном и Дзержинском районах Волгограда, после чего сообщил об этом куратору.

Вскоре его задержали полицейские. В съемной квартире в центре города у мужчины обнаружили и изъяли почти 700 граммов приготовленных к сбыту наркотиков.

Расследованием дела занимались следователи СУ УМВД России по Волгограду. Вину в преступлении мужчина полностью признал и приговорен к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.