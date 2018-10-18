2018-10-18T15:04:42+03:00
Общество

«Очень нужны были деньги»: в Волжском задержали серийную мошенницу

Женщину подозревают в 21 преступлении
Сергей ВИКТОРОВ
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Женщину подозревают как минимум в 21 мошенничествеЖенщину подозревают как минимум в 21 мошенничествеФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полиция Волжского задержала 29-летнюю женщину, подозреваемую в целой серии мошенничеств. Стражи порядка уже установили 21 жертву мошенницы, но уверены – их гораздо больше.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 17 октября в полицию обратилась 73-летняя волжанка. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и сказал, что ее внук стал виновником ДТП. Для того, чтобы избежать наказания, женщина должна передать «полицейскому» 50 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила аферистам и передала требуемую сумму подъехавшей женщине-курьеру, а через некоторое время поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемую. Ей оказалась 29-летняя неработающая волжанка. Она уже созналась в содеянном, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Девушка рассказала полицейским, что несколько месяцев назад она искала работу. Неожиданно ей позвонил неизвестный мужчина и предложил ездить по указанным им адресам, собирать у людей деньги и переводить ему на счета, оставляя себе половину суммы. При этом она догадывалась, что занимается чем-то незаконным, но бросить работу не могла, ибо очень были нужны деньги.

Следователи уже установили, что задержанная причастна к 21 преступлению, но не исключают, что число потерпевших – гораздо больше. Полиция просит всех, кто пострадал от действий злоумышленницы, обратиться в УМВД России по городу Волжскому по телефонам: 8(8443) 41-56-56, 41-13-63.

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