2018-10-18T14:59:47+03:00
Экономика

Банк «Возрождение» улучшил условия потребительского кредита «Для полного счастья»

Новые условия потребительского кредита действуют до конца 2018 года
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Банк «Возрождение» улучшил условия по потребительскому кредиту «Для полного счастья». Минимальная процентная ставка по кредиту теперь составляет 10,80%, и не зависит от наличия или отсутствия страхования. Срок кредитования увеличен до 7 лет, максимальная сумма кредита - до 5 миллионов рублей для клиентов, получающих заработную плату в Банке, и до 3 миллионов рублей - для остальных клиентов.

Новые условия потребительского кредита действуют до конца 2018 года.

Ознакомиться с подробными условиями по кредиту можно на сайте www.vbank.ru в разделе «Кредиты», в любом отделении банка «Возрождение» или обратившись по телефону 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).

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