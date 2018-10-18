2018-10-18T13:46:08+03:00
Общество

В Волгограде пошли под суд организаторы подпольного казино

Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд
Сергей ВИКТОРОВ
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Следователи Дзержинского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области передали в суд уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Обвиняемыми по делу проходят 27-летний волгоградец и трое его знакомых.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в октябре прошлого года мужчина организовал в Дзержинском районе подпольный игровой клуб. Он снял частный дом, поставил туда шесть компьютеров и установил на них специальные программы. В подпольном казино работали две девушки. Они исполняли функции администраторов, собирали деньги с игроков и выдавали выигрыши, а также вели учет доходов и расходов.

Ликвидировали подпольное казино в конце февраля 2018 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что у мужчины был еще один игровой клуб в центре города. Там функции администратора выполнял его товарищ. Мужчина также предстал перед судом.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно уже направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

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