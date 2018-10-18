Молодой лихач из Волжского отправил в больницу девятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-18T13:17:21+03:00

Мужчина протаранил иномарку, в которой ехали девочка и ее бабушка

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Девятилетняя девочка оказалась в больнице после аварии, которую устроил 19-летний лихач на «Ладе». Авария произошла в Волжском утром четверга, 18 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о ДТП поступило в 9:20. 19-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по улице Карбышева. На пересечении с улицей Пионерской он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Toyota Avensis. За рулем иномарки сидела 60-летняя женщина. Она поворачивала налево и выехала на перекресток, пропуская поток встречного транспорта.

В результате аварии пострадала девятилетняя девочка, сидевшая в иномарке. Несмотря на то, что ребенок был в детском удерживающем устройстве и пристегнута ремнями безопасности, девочка получила достаточно серьезные травмы и была доставлена в детскую городскую больницу Волжского для лечения.