Андрей Бочаров попросил заложить в бюджете на 2019 год расходы на новые меры соцподдержки

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-18T13:15:20+03:00

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Совсем скоро финансистам обладминистрации придется представить депутатам проект бюджета на следующий год. Чтобы в нем не забыли учесть социальные поправки, которые предложил губернатор, Андрей Бочаров пришел на парламентский час в областную думу. И еще раз озвучил все предложения, которые в будущем году должны произойти в социальной политике – получателей льгот и выплат будет гораздо больше – почти на 900 тысяч человек. Конечно, на все это нужны деньги. Бочаров попросил финансистов учесть эти расходы при формировании бюджета.

Где брать деньги? По словам главы области, у нас наконец-то «обеспечена предсказуемость бюджетной системы». Растут налоговые и неналоговые доходы (например, в этом году за девять месяцев прирост составил 11,4 миллиарда рублей). За это наших финансистов похвалил Минфин: за 2017 год области поставили наивысшую оценку за управление финансами.

Напомним, о новых мерах соцподдержки губернатор на оперативных совещаниях говорил дважды. Одни направлены на поддержку старшего поколения и семей с детьми – увеличится как число получающих пособия и льготы, так и размер пособий. Вторые - на поддержку семей, которые нуждаются в жилье. Им помогут с выплатами по ипотеке.

Помимо социалки, деньги нужно будет заложить на проектирование новых инфраструктурных объектов, которые запланировали областные власти. В том числе реконструкция больниц, строительство обхода Волгограда, проекты в сфере АПК, благоустройства, физкультуры и спорта.