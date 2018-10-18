Волгоградец узнал об угоне своего авто, когда машину уже нашли

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-18T11:30:15+03:00

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Странную «шестерку» на улице Карбышева в Волжском заметил экипаж ДПС. Машина ехала без включенных фар. Когда ВАЗ 2106 попытались остановить, то водитель только увеличил скорость. Правда, зря. Гаишники оказались быстрее – они блокировали машину. За рулем был пьяный волжанин. От медосвидетельствования он отказался, правда, признался, что выпил в этот вечер. Вместе с ним был и его друг. Оба недавно вышли из тюрьмы.

Документов на машину и прав у водителя не оказалось. Да и в рассказ, что это «шестерка» их друга, который дал им порулить немного ,тоже не верилось. Ведь на авто были явные следы взлома.

Молодых людей задержали. А настоящему владельцу позвонили в час ночи и сообщили об угоне. Мужчина очень удивился, ведь он был уверен, что его «ласточка» стоит сейчас под окнами. Он поблагодарил сотрудников полиции за оперативность.