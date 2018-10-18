Из Волгограда за полгода уехали почти 45 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-18T10:57:48+03:00

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Волгостат опубликовал интересные данные по миграционным процессам в Волгоградской области. А если проще, специалисты посчитали, сколько к нам за полгода людей приехало, а сколько снялись с учета. И цифры не оптимистичные. За шесть месяцев в регионе зарегистрировались 41053 человек. А вот уехали побольше – 44629 человек.

Причем в минусе мы оказались по причине переезда волгоградцев в другие региона страны: - 3896 человек. А вот из-за границы – в основном из стран бывшего СССР, к нам больше приезжает, чем отправляется туда. Видимо, в Узбекистане и Таджикистане все же хуже живется, чем у нас.

Подобная статистика была всегда. Правда, в последнее время цифры немного подросли. Сами росстатовцы причины подобной тенденции не ислледуют. Это задача чиновников: выяснить, почему же люди предпочитают уезжать в тот же Краснодар или Ростов в поисках лучше жизни.