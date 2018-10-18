Астраханец пошел под суд за покалеченных на его батуте детей

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-18T10:23:15+03:00

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Полгода понадобилось следователям, чтобы довести до суда дело владельца батута из Знаменска. Мужчину обвиняют в «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Астраханец – генеральный директор фирмы, которая развлекает местную детворы на аттракционах. 31 мая в военном городке был сильный ветер. Но батут продолжал работать. Внутрь зашли две девочки 4 и 8 лет. Очередной сильный порыв перевернул конструкцию – порвались веревки его удерживающие. Один ребенок упал на газон и получил сотрясение головного мозга, у второго травмы серьезней: кроха свалилась на бетонный тротуар. Родители, которые находились неподалеку, вызвали «скорую». Одна из девочек получила тяжкий вред здоровью – так определит экспертиза, которую назначит СУ СК по Астраханской области.

Следователи выяснят, что вместо того, чтобы закрепить батут 10 веревками, как положено по технике безопасности, мужчина использовал только четыре, причем тонких. Они и порвались, когда конструкцию стало сдувать ветром.

Санкции статьи предусматривают обвиняемому лишение свободы до шести лет и большие штрафы.