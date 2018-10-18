На юге Волгограда в ДТП пострадали женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-18T10:01:02+03:00

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Две похожих аварии с пострадавшими были зарегистрированы за минувшие сутки в Красноармейском районе Волгограда. В результате столкновения иномарок и отечественных легковушек пострадали три человека.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 8:20. По предварительной информации, 27-летняя женщина, управляя внедорожником Great Wall ехала по улице Латвийской. На регулируемом перекрестке она проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в «Ладу Гранту», за рулем которой сидела 21-летняя женщина. В результате ДТП водитель внедорожника и пятилетняя пассажирка «Гранты» госпитализированы.

Еще одна авария произошла в Красноармейском районе в 13:25. 33-летняя женщина на ВАЗ-2112 ехала по улице 40 лет ВЛКСМ. При повороте на проспект Столетова она выехала на полосу встречного движения и врезалась в Kia Cerato, которой управляла 28-летняя женщина. В результате ДТП водитель иномарки с травмами доставлена в больницу.