На трассе под Волгоградом легковушка протаранила грузовик

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-18T09:55:15+03:00

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Один человек оказался в больнице в результате столкновения легковушки Skoda Fabia и грузовика Hino. Авария произошла в Калачевском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 0:50. 31-летний мужчина ехал на Skoda Fabia по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. На 49-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине на «аварийке» грузовик Hino.

В результате аварии 59-летний водитель грузовика с различными травмами оказался на больничной койке. Водитель легковушки не пострадал. В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Добавим, всего за сутки в регионе произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, восемь человек получили травмы различной степени тяжести и оказались в больницах.