2018-10-18T09:55:02+03:00
Происшествия

Астраханец выпил залпом три бутылки водки и умер прямо в магазине

Он не хотел платить за спиртное
Екатерина МАЛИНИНА
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Доза алкоголя для мужчины оказалось смертельной.Доза алкоголя для мужчины оказалось смертельной.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жадность действительно губит. В Астрахани проводится проверка по факту смерти мужчины в продуктовом магазине.

Все произошло 15 октября в Трусовском районе в одном из сетевых ретейлов. В магазин зашел бомжеватого вида мужчина и направился сразу же к полкам со спиртным. Пока сотрудники отвлеклись на рутинные дела, астраханец стал пить водку. Он успел влить в себя три бутылки по 0,25. Попытался бы и больше, но его заметила охрана. Они стали выводить алкоголика из магазина, но тот вдруг потерял сознание.

Продавцы вызвали полицейских и скорую. Еще до приезда медиков, мужчина скончался. Документов при себе у него не было, так что личность осталась неизвестной.

Сейчас следователи уточняют все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет решено, возбуждать уголовное дело или нет, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

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