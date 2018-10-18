В Волжском по неосторожности сгорела женщина

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-18T09:50:17+03:00

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56-летняя женщина погибла в результате пожара в городе Волжском Волгоградской области. Трагедия произошла в среду, 17 октября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в среду, 17 октября в 13:20. На улице Дружбы в двухкомнатной квартире пятиэтажки загорелись домашние вещи на площади два квадратных метра.

Пожарные расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13:38. На месте пожара обнаружено тело погибшей 56-летней женщины. Специалисты предполагают, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области зарегистрировано десять пожаров, подлежащих государственной статистической отчетности, один человек погиб. Спасатели напоминают: чтобы не случилось трагедии, необходимо неукоснительно соблюдать нормы и правила пожарной безопасности.