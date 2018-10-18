В Волгограде задержали закладчика с крупной партией наркотиков
Сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном сбыте зелья. Задержали мужчину, что называется, с поличным.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 33-летний уроженец одной из республик Средней Азии задержан во дворе одного из жилых домов Краснооктябрьского района в момент закладки очередной партии наркотиков.
В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины сильнодействующее синтетическое наркотическое средство, которого бы хватило для изготовления более 4500 разовых доз.
Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что несколько недель работал курьером, раскладывая в тайники расфасованные наркотики и регулярно получая «зарплату» от неизвестного руководителя.
По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.