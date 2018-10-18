В Волгограде задержали закладчика с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-18T09:36:57+03:00

Подозреваемого задержали во время изготовления очередной закладки

Изменить размер текста: A A

Сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном сбыте зелья. Задержали мужчину, что называется, с поличным.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 33-летний уроженец одной из республик Средней Азии задержан во дворе одного из жилых домов Краснооктябрьского района в момент закладки очередной партии наркотиков.

В ходе обыска полицейские изъяли у мужчины сильнодействующее синтетическое наркотическое средство, которого бы хватило для изготовления более 4500 разовых доз.

Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что несколько недель работал курьером, раскладывая в тайники расфасованные наркотики и регулярно получая «зарплату» от неизвестного руководителя.

По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.