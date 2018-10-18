В Волгограде из окон домов выпали два человека

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-18T09:11:03+03:00

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Один человек погиб, еще один с различными травмами оказался на больничной койке после падения из окон высотных домов. Оба несчастных случая зарегистрированы в Краснооктябрьском районе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, первая трагедия произошла в 14:00. С 14 этажа высотного дома по улице Высокой выпала 37-летняя женщина. Травмы, полученные несчастной, оказались слишком серьезными. Женщина умерла на месте до прибытия бригады. По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства.

Еще один вызов поступил в оперативные службы в 21:55. Из окна второго этажа общежития по улице Поддубного по собственной неосторожности выпал пьяный 27-летний мужчина. Друзья вызвали пострадавшему «скорую помощь». Врачи предварительно диагностировали у него перелом обеих ног и отвезли в больницу №25.