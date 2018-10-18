2018-10-18T09:08:18+03:00
Общество

На юге Волгограда пироманы сожгли два автомобиля

Полиция уже ищет поджигателей
Сергей ВИКТОРОВ
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Причиной пожара стал поджог. Фото: Романа ИргалиеваПричиной пожара стал поджог. Фото: Романа Иргалиева
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В Волгограде полиция ищет поджигателей, спаливших две иномарки в Кировском районе. Пожар вспыхнул рано утром в одном из дворов по улице 64-й Армии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть отдела полиции №7 в 4:47. У дома по улице 64-й Армии горели автомобили Kia Spectra и Mitsubishi Pajero. Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Пожарные подразделения пятой пожарно-спасательной части справились с огнем за считанные минуты, однако автомобили выгорели полностью и вряд ли подлежат восстановлению.

На месте происшествия работали специалисты пожарно-технической лаборатории экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Они дали однозначное заключение - автомобили подожгли. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело, пироманов ищет полиция.

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