Юная волгоградка завоевала олимпийское серебро по прыжкам в воду

17 Окт. 22:44 2018-10-17T22:45:23+03:00

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Еще одна волгоградская спортсменка теперь может позвалиться олимпийской медалью. Наша землячка 16-летняя Ульяна Клюева завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на III летних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

На Ульяну тренер возлагал большие надежды, и она их оправдала. В решающую стадию соревнований волгоградка вышла со второго места, следом за ней расположились итальянка Кьяра Пеллакани и украинка София Лискун. Но этих девушек подвели нервы, и главным соперником стала китаянка Линь Шань. Спортсменка из поднебесной исполняла свои попытки почти безукоризненно, Клюева допустила помарку лишь в одном прыжке. В итоге китаянка стала чемпионкой юношеской Олимпиады с результатом 505,50 балла. У волгоградки 445,05 балла. Таким образом, Ульяна Клюева стала вице-чемпионкой.

- Я думаю, что взяла свое, - цитируют в олбспортуправлении нашу землячку. - Я примерно так и думала, что если сделаю все достаточно хорошо, будет серебро, потому что китаянка все-таки очень сильная, но это не значит, что я не стремилась ее обойти. Старалась, сделала все что могла.