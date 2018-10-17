Волгоградская область в аутсайдерах по вводу жилья

СЕГОДНЯ 20:59 2018-10-17T21:19:09+03:00

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Еще один всероссийский рейтинг, в котором Волгоградская область оказалась в числе аутсайдеров: на этот раз по объемам ввода жилья на одного жителя за минувший год (с июля 2017-го по июль 2018-го). Составили этот рейтинг эксперты РИА Новости. В их списке наш регион занял 73-ю строчку из 85-ти.

В среднем в России этот показатель составил 0,542 квадратных метра на человека. В Волгоградской области лишь 0,295.

Причем в последней десятке в основном северные и дальневосточные регионы. Исключение - Москва, но там низкие объемы ввода жилья в пересчете на одного жителя обусловлены высокой численностью населения. А из ЮФО в «хвосте» рейтинга только Волгоградская область. Например, наши соседи - Астраханская область находится на 44-м месте, Ростовская - на 27-м, Краснодарский край - на 11-м.

Хотя по обеспеченности населения жильем (квадратных метров на каждого жителя) Волгоградская область не так печально выглядит: у нас этот показатель составляет 24 «квадрата». Для сравнения, у ростовчан это 24,7, у астраханцев - 23,7.