2018-10-17T21:37:02+03:00
Общество

Мой врач лучший: волгоградцев просят поддержать наших медиков в народном конкурсе

Восемь волгоградских врачей претендуют на победу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Голосование продлится до 1 декабря.Голосование продлится до 1 декабря.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Критика в адрес врачей сегодня звучит не редко, но ведь есть и медики с большой буквы, не по профессии, а по призванию. И сейчас у волгоградцев есть шанс поддержать тех, кому сотни из нас ежедневно говорят: «Спасибо за жизнь!». На сайте мойврачлучшевсех.рф стартовало народное голосование за врачей-профессионалов. За добрых, отзывчивых, мудрых и безотказных.

Выбирают лучших в восьми номинациях: «Мой врач лучший в педиатрии», «Мой врач лучший в диагностике», «Мой врач лучший в эстетической медицине», «Мой врач лучший в терапии», «Мой врач лучший в хирургии», «Мой врач лучший в работе с женским здоровьем», «Мой врач лучший в психоневрологическом профиле», «Мой врач лучший областной специалист».

Проголосовать за своего врача волгоградцы могут только один раз. Продлится голосование до 1 декабря. После чего выберут 24 врачей, которые наберут максимальное число голосов в своих категориях.

Напомним, народный конкурс проводится с 2017 года.

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