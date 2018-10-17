В Волгоградской области открылся новый завод по производству подсолнечного масла

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-17T18:56:03+03:00

Завод перерабатывать 640 тысяч тонн семян подсолнечника в год. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В последние годы сельское хозяйство Волгоградской области буквально перерождается. Осваиваются новые земли под пахоту, строят новые теплицы и предприятия. Вот сегодня 17 октября в регионе запустили еще один современный завод - по переработке подсолнечника «Каргилл Новоаннинский».

- С открытием этого завода мы сможем перерабатывать 100% семян подсолнечника, выращенного на землях Волгоградской области, - отметил глава региона Андрей Бочаров.

Сейчас наш регион занимает 5% рынка по производству подсолнечного масла в России. А с новым заводом, мощность которого позволяет перерабатывать 640 тысяч тонн семян подсолнечника в год, этот показатель увеличится до 15%. Также, это даст возможность производить масло на экспорт.

- Уверена, что новое предприятие внесет свой вклад в увеличение производства и экспорта российских товаров с высокой добавленной стоимостью, - отметила на открытии завод заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Кроме того, любое новое предприятие в регионе - это новые рабочие места.

А вице-президент компании «Каргилл» Роджер Янсон уже пообещал не останавливаться на этом и открыть на этой площадке также производство лецитина.

- Продукт, получаемый из подсолнечного масла, широко используется в пищевой, косметической промышленности, фармацевтике, медицине и обладает значительным экспортным потенциалом — ежегодные потребности только европейского рынка составляют 200-300 тысяч тонн, - говорит Янсон.

Смонтировать новую линию планируют уже в 2019 году.