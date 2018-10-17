Андрей Бочаров соболезнует жителям Керчи

СЕГОДНЯ 18:24 2018-10-17T20:26:48+03:00

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму главе республики Крым Сергею Аксенову со словами соболезнования по поводу трагедии, происшедшей в политехническом колледже Керчи.

Взрыв, который прогремел 17 октября в Керчи, болью отозвался в сердце каждого. Погибли дети. Слова поддержки приходят отовсюду. Андрей Бочаров тоже передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. А также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

- Особенно тяжело осознавать гибель молодых людей, совсем еще юных подростков, - отметил в своей телеграмме Андрей Бочаров.

Напомним, утром 17 октября в колледже города Керчь прогремел взрыв. После чего парень с оружием - один из учащихся заведения - с ружьем стал ходить по кабинетам и стрелять по тем, кто попадался на его пути. Погибло 18 человек, 40 - ранены.

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